11వ తేదీ..11 గంటలకు ముహూర్తం పెట్టిన సీబీఐ - కవిత ఇంటి వద్ద భారీగా..!!

హైదరాబాద్: టీఆర్ఎస్‌‌కు చెందిన శాసన మండలి సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు సీబీఐ నోటీసులు జారీ చేసిన ఘటన తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రకంపనలకు తెర తీసింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో ప్రమేయం ఉందంటూ ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటోన్న నేపథ్యంలో- ఈ విచారణ చేపట్టనున్నారు సీబీఐ అధికారులు. ఆదివారం విచారణ ఆరంభం కానుంది. ఉదయం 11 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని ఆమె నివాసంలో విచారణ మొదలు కానుంది.

English summary

Posters with seen near the residence of TRS MLC K Kavitha in Hyderabad a day before CBI's visit to her residence for questioning in connection with the Delhi liquor scam.