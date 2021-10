నాగబాబు బాటలోనే ప్రకాశ్ రాజ్ -"మా" కు రాజీనామా : ప్రాంతీయ వాదం గెలిచింది-సినిమా మొదలైంది..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

"మా" ఎన్నికలు ముగిసాయి. ఫలితాలు వచ్చాయి. ఎన్నికలు అయిపోయిన తరువాత అందరం కలిసి ఒక్కటిగానే ఉంటామని ప్రముఖులంతా చెప్పారు. కానీ, ప్రచారంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు - వ్యాఖ్యల ప్రభావం మాత్రం కంటిన్యూ అవుతోంది. ప్రకాశ్ రాజ్ తెలుగు వాడు కాదుద.లోకల్ -నాన్ లోకల్ అంటూ ప్రచారం జరిగినా అనేక మంది విష్ణుతో సహా పలువురు దీనిని ఖండించారు. అయితే, ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో ఓడిన ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచిన తెలుగు బిడ్డ అంటూ విష్ణుకు అభినందనలు చెప్పారు.

English summary

Hours after Nagababu resigned for the primary membership of MAA citing local and non local reason, Prakash Raj too had resigned to the same.