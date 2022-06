ప్రశాంత్ కిషోర్ ఐ ప్యాక్ సర్వే ఎఫెక్ట్: గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ కు కొత్త టెన్షన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం పని చేస్తున్న రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ సర్వేలు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు కొత్త టెన్షన్ తెచ్చిపెడుతున్నాయా? ఐప్యాక్ సర్వే ప్రభావంతో టిఆర్ఎస్ పార్టీ లోని సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపక్ష పార్టీల వైపు చూస్తున్నారా? పీకే సర్వేలో మంచి ఫలితం వస్తేనే టికెట్లు ఇస్తామని హైకమాండ్ పదేపదే చెబుతున్న తీరు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలలో అనిశ్చితికి కారణంగా మారుతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

With the Prashant Kishor I Pac Survey Effect, new tension for KCR. KCR was alarmed by the manner in which TRS sitting MLAs were holding talks with key leaders of opposition parties.