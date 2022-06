టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రశాంత్ కిషోర్ భయం.. పీకే చేతిలోనే టికెట్లు; పార్టీవర్గాల్లో జోరుగా చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రశాంత్ కిషోర్ భయం పట్టుకుందా? వచ్చే ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో టికెట్ల నిర్ణయం ప్రశాంత్ కిషోర్ చేతిలో ఉందా? పీకే ఓకే చెప్తేనే గులాబీ బాస్ టికెట్ ఇస్తారా? అంటే అవుననే చెబుతున్నాయి టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాలు. టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను నిర్ణయించే పూర్తి బాధ్యత ప్రశాంత్ కిషోర్ చేతిలోనే ఉందని, ఆయన అనుగ్రహం ఉంటేనే టికెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే పీకే అంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు తెగ భయపడుతున్నారని సమాచారం.

English summary

Prashant Kishor fears for TRS sitting MLAs. It is learned that this time the tickets will be given to those with PK willing. This is hotly debated in party circles.