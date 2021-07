పారిశ్రామిక ప్రగతి : హైదరాబాద్ లో ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ప్లాంట్ యూనిట్ .. నేడు కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా ముందడుగు వేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడి పెట్టడానికి మరో సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఒక యూనిట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ అంగీకారం వ్యక్తం చేసింది. హైదరాబాద్లో సౌరవిద్యుత్ ఉత్పత్తి పరికరాల తయారీ కంపెనీ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ కొత్త ప్లాంట్ నేడు ప్రారంభం కానుంది. మంత్రి కేటీఆర్ చేతులమీదుగా ఈ ప్లాంట్ ను నేడు ప్రారంభించనున్నారు.

కేటీఆర్ పుట్టినరోజునూ వదలని వైఎస్ షర్మిల .. ఆ హృదయం ఇవ్వాలని షాకింగ్ ట్వీట్ తో పాటు కానుక కూడా !!

English summary

The state of Telangana is advancing industrially. Another company has come forward to make a huge investment in the state of Telangana. Premier Energies has agreed to set up a unit at a cost of Rs 1200 crore. Solar power generation equipment maker Premier Energies' new plant in Hyderabad is set to open today. The plant will be inaugurated today by Minister KTR.