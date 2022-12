Droupadi Murmu: యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

శీతకాల విడిదిలో భాగంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు.

ఆమె ఇప్పటికే శ్రీశైలం, భద్రాచలం, రామప్ప ఆలయాలను సందర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నర్సింహ్మ స్వామిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది దర్శించుకున్న అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వదించారు.

English summary

President Draupadi Murmu, who came to Hyderabad as part of his winter vacation, is visiting temples in Telugu states. She has already visited Srisailam, Bhadrachalam and Ramappa temples.