మహంకాళి గుడి ముందు మనిషితల కేసులో పురోగతి; సూర్యాపేట వ్యక్తిగా గుర్తింపు; నరబలిగా అనుమానం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలోని మెట్టు మహంకాళి దేవాలయం ముందు దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సోమవారం నాడు గుర్తుతెలియని వ్యక్తి యొక్క తల భాగం ఆలయం ముందు కనిపించింది. ఇది హత్యనా? లేకా నరబలినా? అన్న అనుమానం వ్యక్తమైంది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు ఈ కేసులో పురోగతి సాధించారు.

English summary

The incident took place in front of the Mettu Mahankali temple in Nalgonda district. The decapitated head of an unidentified man was found in front of the temple on Monday. Police are investigating the case, have made progress in the case.