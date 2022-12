బొంతు రామ్మోహన్ అజ్ఞాతంలో ఉన్నారని ప్రచారం.. స్పందించిన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దాడులు ఎప్పుడు ఎవరి పైన ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది. తాజాగా నిన్నటికి నిన్న ఫేక్ సిబిఐ అధికారి శ్రీనివాస్ అరెస్టు కేసులో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కు, టిఆర్ఎస్ ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర కు సిబిఐ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో నేడు వారు సిబిఐ ముందు విచారణకు హాజరు కానున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ పేరు తాజాగా బయటకు రావటంతో ఆయన స్పందించారు.

English summary

There was publicity that Bontu Rammohan was absconding in the fake CBI officer case. Bontu Rammohan, the former mayor of Greater Hyderabad, reacted strongly to this.