Viral Video: మీరు వాహనాలు నడుపుతున్నారా.. అయితే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే..

మన రహదారిపై వెళ్తునప్పుడు బాధ్యతగా ఉండాలి. బైక్ పై వెళ్తే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. కారులో వెళ్తే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయకుడాదు. తాగి బండ్లు తోలకూడదు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి. ఇవన్నీ అందికి తెలిసినవే.. కానీ మనం వెళ్తున్నప్పుడు మన వెనక అంబులెన్సు వస్తే.. ఆ అంబులెన్సుకు దారి ఇవ్వాలి.

How to clear a way for an #Ambulance on a #crowded #road . We can learn a lot. Try to follow. #Humanity #GiveawaytoAmbulance #Savelife #SpreadSmiles TelanganaCOPs DcpMalkajgiri DCPLBNagar DcpBhongir Rachakonda_tfc RKSC_Rachakonda pic.twitter.com/UvrwBPnXOI

English summary

Rachakonda Police has posted a video on how to give way to an ambulance when there is heavy traffic. You are also asked to give way to the ambulance.