రాహుల్ గాంధీ పర్యటన: ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆసక్తికర స్వాగతం; కేసీఆర్ బిడ్డనా.. మజాకానా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నేటి నుండి రెండు రోజులపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన కొనసాగనుంది. శుక్రవారం వరంగల్ లో జరగనున్న రైతు సంఘర్షణ సభలో రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. రాహుల్ గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఎంతో ఉత్సాహంతో రాహుల్ పర్యటనను సక్సెస్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే శుక్రవారం నాడు రాహుల్ గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ట్విట్టర్ వేదికగా రాహుల్ గాంధీ ని టార్గెట్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీకి స్వాగతం చెప్తూనే అనేక ప్రశ్నలను సంధించారు. కేసీఆర్ బిడ్డనా .. మజాకానా అనేలా చేశారు.

As many as 11 states are emulating Hon'ble CM Sri KCR schemes, You are welcome to learn and understand from our state as well !! 4/4

As Shri RahulGandhi Ji arrives in Telangana today, I sincerely request him to introspect on the following. How many times have you raised the issues of #Telangana in parliament ? 1/4 pic.twitter.com/f9aOYz69jE

English summary

MLC Kavitha gave an interesting welcome to Rahul Gandhi who is coming for a two day visit to Telangana. An interesting post was posted saying welcome to see and learn about the welfare schemes offered by KCR.