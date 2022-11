ఇంటిలిజెన్స్ ఐజీకి రాజాసింగ్ లేఖ; బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం మార్చకుంటే ఆ పని చెయ్యండి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ నేత రాజాసింగ్ రాష్ట్ర ఇంటిలిజెన్స్ ఐజి కి లేఖ రాశారు. తనకు కేటాయించిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతుందని, దానిని మార్చాలని ఆయన తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తనకు ఇచ్చిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం పనితీరుపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ గత కొంతకాలంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల తనకు ఇచ్చిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం హఠాత్తుగా రోడ్డుమీద ఆగిపోవడంతో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన రాజాసింగ్ ఈ మేరకు ఇంటిలిజెన్స్ ఐజీ కి లేఖ రాశారు.

English summary

Raja singh wrote a letter to the Intelligence IG. The letter stated that if the bullet proof vehicle is not changed then the existing bullet proof vehicle should be taken.