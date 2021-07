Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. మరో ఐదు రోజుల పాటు వర్ష సూచన ఉండటంతో ప్రభుత్వం,అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఎక్కడెక్కడ సహాయక చర్యలు అవసరమవుతాయో ముందుగానే అంచనా వేసి తదనుగుణంగా చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది. ఎడ తెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తేయాల్సి వస్తుండటంతో ముంపుకు గురయ్యే ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించింది. నిర్మల్ జిల్లాలో నీట మునిగిన ప్రాంతాల్లో గజ ఈతగాళ్లను రంగంలోకి దించి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తోంది.

English summary

Heavy rains with 44.2 mm rains reported across Telangana. Adilabad, Nirmal and Nizamabad districts recorded the highest rainfall of 115.5 mm. Rainfall recorded. 204 mm in Nirmal district alone. The highest rainfall of 245 mm was recorded in Narsapur in the district.