వచ్చేఎన్నికల్లో అడ్రెస్ గల్లంతే.. రేగా కాంతారావు వర్సెస్ పొదెం వీరయ్య; భద్రాద్రిలో ఎమ్మెల్యేల సవాళ్ళపర్వం!!

Telangana

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఇప్పటి నుంచే ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా గులాబీ పార్టీలో అసమ్మతి కుంపటి, మరోవైపు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం వెరసి ఖమ్మం జిల్లాలో అప్పుడే ఎన్నికల వాతావరణం కనిపిస్తుంది.

English summary

The challenge of MLAs in Bhadradri will continue, as they defeat each other in the coming elections. The ongoing tussle between Rega Kantharao vs Podem Veeraiah has become a topic of discussion locally.