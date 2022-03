కాంగ్రెస్ అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నారా.. ఫైర్; ఉక్రెయిన్ సైన్యంలా... రేణుకా చౌదరి సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర మాజీ మంత్రి, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫైర్ బ్రాండ్ రేణుకా చౌదరి తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత కొద్ది కాలంగా మౌనంగా ఉంటున్న ఆమె మళ్లీ ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నివురుగప్పిన నిప్పులా తాను కాచుకుని ఉన్నానని పేర్కొన్న రేణుకాచౌదరి తాను ఎక్కడికి పోలేదు అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన రేణుకా చౌదరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నారా... ఫైర్ అంటూ పుష్ప సినిమాలోని డైలాగ్ కొట్టారు.

English summary

Renuka Chowdhury called on the activists to fight like the Ukrainian soldiers against the central and state governments. Renuka Chowdhury said that congress party is not a flower it's a fire.