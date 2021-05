దమ్ముంటే రాజీనామా చెయ్.. నేనూ బీసీ బిడ్డనే.. నీకంటే ఆత్మగౌరవం ఎక్కువే : ఈటలకు గంగుల సవాల్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ నియోజకవర్గమైన హుజురాబాద్ కేంద్రంగా రాజకీయం హీటెక్కుతోంది. ఈటల రాజకీయ పునాదులను పెకిలించేందుకు టీఆర్ఎస్ 'ఆపరేషన్ హుజురాబాద్'ను చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి గంగుల అధిష్ఠానం ఆదేశాల మేరకు హుజురాబాద్‌లో మకాం వేసి ఈటలను రాజకీయంగా బలహీనపర్చే వ్యూహాలు అమలుచేస్తున్నారు. తాజాగా టీఆర్ఎస్ చర్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డ ఈటల.. మంత్రి గంగులపై కూడా ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. దీంతో గంగుల కూడా ఈటలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

English summary

Minister Gangula Kamalakar demanded former minister Etala Rajender to resign his mla post from Huzurabad.He questioned if Etala is confident to win the election on his own,then why would not resign.Gangula asserted that they would protect party in the Huzurabad.