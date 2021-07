సింగరేణిపై సీఎం కేసీఆర్ సంచలనం -కార్మికుల రిటైర్మెంట్ వయసు 61కి పెంపు -ఎన్నికల్లో కవిత vs సీతక్క?

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో అతి కీలకమైన సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్సీసీఎల్)కు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సింగరేణి బొగ్గు బావులతోపాటు సంస్థలో పనిచేసే అందరు కార్మికుల పదవీ విరమణ వయసు 61 ఏళ్లకు పెంచాలని సీఎం నిర్ణయించారు. త్వరలోనే సింగరేణిలో గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా అధికార టీఆర్ఎస్ అధినేత కార్మికులపై ఇంతటి కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.

English summary

Telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao on Tuesday took decision to enhance Singareni workers superannuation age to 61 years. He directed Singareni Collieries Company Limited (SCCL) chairman and managing director N Sridhar to announce the date of implementation at the board meeting to be held on July 26. TBGKS and MLAs from the coal belt area met cm kcr. trade union elections in singareni likely tobe soon.