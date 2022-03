తెలంగాణాలో బీహార్ నమూనా: కేసీఆర్ కోటరీగా బీహారీ అధికారులు; సీఎస్ పైనా రేవంత్ రెడ్డి సెన్సేషన్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, సీఎం కేసీఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ధరణి పోర్టల్ లో సమస్యల వల్ల హత్యలు జరుగుతున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. నిన్న హైదరాబాద్ లో కర్ణం గూడా లో జరిగిన హత్యలకు కూడా భూవివాదాలు కారణమని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ధరణిని అడ్డుపెట్టుకొని హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల భూ అక్రమాలు పెరిగాయని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

English summary

Revanth Reddy said that the Telangana model was gone and the Bihar model came. Revanth Reddy alleged that there were Bihari officials as KCR Kotari. Somesh Kumar, who is not eligible, was given the CS post.