మునుగోడు వారికి రంగస్థలం.. మెజార్టీ తెచ్చిన కాంగ్రెస్ నేతలకు రేవంత్ రెడ్డి అదిరిపోయే ఆఫర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. ముఖ్యంగా మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాల్సినటువంటి అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకంటే మునుగోడు స్థానం ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ ఖాతాలోనే ఉండటంతో, ఇప్పుడు కూడా అక్కడ విజయం సాధించి కాంగ్రెస్ తన పట్టును నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు జరగనున్న ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమి పాలైతే దాని ప్రభావం భవిష్యత్తు ఎన్నికల పైన కూడా ఉండే అవకాశం ఉండటంతో, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలాగైనా ఈ ఎన్నికలలో విజయం సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంది.

English summary

Revanth Reddy says that Munugode is a stage for them and that he will give a huge offer to those who brings the majority in munugode.