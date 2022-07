పార్లమెంట్ లో తెలంగాణా వరదల రచ్చ.. వాయిదా తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గత పది రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అతలాకుతలం అయిన విషయం తెలిసిందే. వరదల కారణంగా గోదావరి నది ఉప్పొంగడంతో అనేక గ్రామాలు వరదలో చిక్కుకున్న పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో వేలాదిమంది ఇల్లు వదిలి పునరావాస కేంద్రాలకు చేరి తమను ఆదుకునే వారి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.

English summary

The uproar of Telangana floods reached the Parliament. Revanth Reddy, who moved an adjournment motion on Telangana floods, demanded that the Telangana floods be declared a national disaster and an immediate relief package of Rs 2,000 crores be given..