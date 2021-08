రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు బినామీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ బాబు ఫ్రాంచైజీ ; కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలతో కాంగ్రెస్ లో కొత్త రచ్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో, ఆయన దూకుడుకు పగ్గాలు వేయాలని టీఆర్ఎస్ నేతలు భావిస్తున్నారు. అందుకు రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు బినామీ, చంద్రబాబు తొత్తు, ఓటుకు నోటు కేసు దొంగ అంటూ రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి లో చంద్రబాబునే చూస్తున్న అధికార పక్షం తీరు కాంగ్రెస్ వర్గాలకు కూడా రుచించడం లేదని తెలుస్తుంది. పదే పదే చంద్రబాబు బినామీగా రేవంత్ రెడ్డిని చూపించే ప్రయత్నం జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుల్లో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది.

కాంగ్రెస్ లో చేరాలని రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన ఆ నేతలు సైలెంట్ .. వారి చేరికలకు బ్రేక్ వెనుక పెద్ద కథే !

English summary

As Telangana PCC president Revanth Reddy continues to move aggressively on trs party. That is why Revanth Reddy is being targeted as Chandrababu Binami, Senior Congress leaders are worried about the portray Revanth Reddy as Chandrababu Binami will loss the party.