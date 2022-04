ఇది కట్టుబానిసత్వం...వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని మంత్రి హరీష్ రావుకు రేవంత్ రెడ్డి లేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైద్య రంగానికి పెద్దపీట వేస్తున్నామని, ఆరోగ్య తెలంగాణ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని చెబుతున్న కేసీఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసిన తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావుకు లేఖ రాశారు.

కేసీఆర్ కిట్ లో ఎలుకలు చేరి రోగుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నాయి: రేవంత్ రెడ్డి సెటైర్లు

English summary

Revanth Reddy recently wrote a letter to Minister Harish Rao seeking resolution of the demands of NIMS contract nurses. In the letter he stated that the contract workers in NIMS had been concerned for ten days, but the government did not react.