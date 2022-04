Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎంఆర్ పేరుతో ధాన్యం కుంభకోణం జరిగిందని ఆ లేఖలో రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తెలంగాణాలో ఎఫ్సీఐ గోదాములలో మాయమైన బియ్యంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని రేవంత్ రెడ్డి లేఖలో వెల్లడించారు.

English summary

In a letter to Union Minister Kishan Reddy, TPCC president Revanth Reddy demanded a CBI probe into the paddy and rice scam perpetrated by the KCR govt along with the millers.