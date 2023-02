నేటి నుండే రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర: సమ్మక్క సారలమ్మల ఆశీర్వాదంతో.. షెడ్యూల్ ఇలా!!

నేటి నుండే రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. ఎన్నికలకు మరికొద్ది నెలలు ఉండగానే రేవంత్ రెడ్డి కూడా సమ్మక్క సారలమ్మల ఆశీర్వాదంతో పాదయాత్రతో ప్రజల్లోకి వెళ్లనున్నారు. రేవంత్ పాదయాత్ర షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పాదయాత్రల పేరుతో ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్ర పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళితే, ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర పేరుతో వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల పాదయాత్ర సాగిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా టిపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి నేటి నుండి పాదయాత్రకు రెడీ అయ్యారు.

English summary

Revanth Reddy Padayatra Hath Se Hath Jodo Yatra will continue from today itself. Following is the schedule of padayatra starting from Medaram with the blessings of Sammakka Saralamma.