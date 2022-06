ఇదేనా తెలంగాణా మోడల్? ఫాంహౌస్ సీఎం.. డమ్మీ హోంమంత్రి: విరుచుకుపడిన రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను, పురపాలక, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ను, హోం మంత్రి మహమూద్ అలీని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా మరోమారు ట్విట్టర్ వేదికగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. కెసిఆర్ పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి ఇదేనా అంటూ అనేక అంశాలను టార్గెట్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

Revanth Reddy targeted KCR over atrocities against girls, said that it is unfortunate to have a dummy home minister and farm house CM. He was questioned over schools, is this the Telangana model?