తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ దూకుడు.. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా పోరు బాట : నేతలతో రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Kolli Venkata Kishore

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సిద్ధమైంది. బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ ప్రజలను మోసం చేస్తూ పబ్బం గడుపుకుంటున్నాయని కాంగ్రెస్ నేతలు దుయ్యబట్టారు. ఇద్దరి మధ్య లోపాయికారి ఒప్పందం ఉందని ఆరోపణలు గుప్పించారు. ప్రజా సమస్యలను పక్కదారి పట్టించేందుకు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రోజుకో కొత్త డ్రామాను తెరపైకి తెస్తున్నారని విమర్శించారు. ధాన్యం కొనుగోలులో ఒకరిపై ఒకరి ఆరోపణలు చేసుకుంటూ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని గందరగోళంలోకి నెడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

English summary

We will bend the necks of the central and state governments .. Fight till justice is done to the people: Rewanth Reddy