హుజురాబాద్ ఫలితాలు: ఒక్క ఉపఎన్నికతో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్ నిర్దేశించలేరు; రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలలో కారు జోరుకు బ్రేక్ వేసి కమల వికాసం కొనసాగింది. టిఆర్ఎస్ పార్టీపై బిజెపి రికార్డు మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. చాలా టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చిన ఈటల రాజేందర్ చివరకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడుకు కళ్లెం వేశారు. ఇదిలా ఉంటే హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో పేలవమైన ప్రదర్శన కనబర్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాజయానికి గురైంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పార్టీ ఓటమిపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కాంగ్రెస్ లో మొదలైన హుజురాబాద్ పంచాయితీ; హై కమాండ్ దృష్టికి, రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్న కోమటి రెడ్డి

English summary

Revanth Reddy made sensational remarks that he would take responsibility for the defeat of this election.Revanth Reddy said that all the Congress party ranks should be confident. He said that the future of the Congress cannot be determined by a single Huzurabad by-poll.