కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిపై రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మునుగోడు ఉపఎన్నికపై తగ్గేదేలేదట!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఎమ్మెల్యే పదవికి మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారంపై పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి పరోక్షంగా మండిపడ్డారు. తెలంగాణ కోసం కొట్లాడతాం అని చెప్పుకునే కొందరు ముసుగు వీరులు తమ ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం కన్నతల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీనే అవమానిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తమ అవసరాల కోసం మోడీ, అమిత్ షా విసిరిన ఎంగిలి మెతుకుల కోసం, కాంట్రాక్టుల కోసం కన్నతల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని అవహేళన చేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు.

English summary

Revanth Reddy made sensational comments against Komatireddy Rajagopal Reddy. It is stated that Modi and Amit Shah joined for contracts. He concluded that on congress will fight in the munugodu by-election.