చంద్రబాబు పేరెత్తితే చెప్పుతో కొడతా ; బాబు ముద్ర తొలగించుకునే పనిలో రేవంత్ రెడ్డి .. డిఫెన్స్ మొదలైందిగా!!

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి దిద్దుబాటు మొదలుపెట్టారా? పదేపదే చంద్రబాబు ముద్రవేస్తూ టార్గెట్ చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ నేతలకు గట్టిగానే సమాధానం చెబుతున్నారా? కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలోపేతం చేయడానికి, తనపై ఉన్న బాబు ముద్రను తొలగించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు? చంద్రబాబు పేరు ఎత్తితే చెప్పుతో కొడతా అంటూ రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యల ఆంతర్యం అదేనా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు బినామీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ బాబు ఫ్రాంచైజీ ; కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలతో కాంగ్రెస్ లో కొత్త రచ్చ

English summary

Telangana PCC chief Revanth Reddy started defense over the remarks linked with tdp and Chandrababu. He is replying strongly to the TRS leaders who are repeatedly targeting revanth reddy with the Chandrababu stamp.