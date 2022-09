కేసీఆర్ కులాల కుంపటి; బీజేపీ మతాల చిచ్చు; రాష్ట్రంలో గుజరాత్ దేశదిమ్మరులు: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలు టిఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహిస్తుంటే, మరోపక్క కేంద్రంలోని బిజెపి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. ఇక ఇదే సమయంలో గాంధీభవన్లో తెలంగాణ విలీన వేడుకలను నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గాంధీభవన్లో తెలంగాణ విలీన దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి తెలంగాణ గీతంగా జయ జయహే తెలంగాణ గీతాన్ని ఆలపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డితో పాటు దామోదర రాజనర్సింహ, శ్రీధర్ బాబు, పొన్నాల లక్ష్మయ్య తదితర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి రేవంత్ రెడ్డి తో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నేతలు నివాళులు అర్పించారు.

తెలంగాణ చరిత్రను హైజాక్ చేయడానికి బీజేపీ యత్నం చేస్తోందా? ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రశ్నలవర్షం!!

English summary

TPCC president Revanth Reddy said that if KCR created clashes between castes, BJP will create a rift between religions. Revanth Reddy targeted BJP and TRS during the telangana independence day celebrations held at Gandhi Bhavan.