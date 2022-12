కల్వకుంట్ల రాజ్యంలో పరిపాలనలోనూ మాయమైపోయిన తెలంగాణం: రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యల వెనుక!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పైన, కెసిఆర్ కుటుంబ పాలనపైన పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలువురు ఐపీఎస్ లకు బదిలీలతో పాటు పదోన్నతి కల్పించడం పై రేవంత్ రెడ్డి ట్విట్టర్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ఐపీఎస్ ల పోస్టింగులలో తెలంగాణ అధికారులకు అన్యాయం జరుగుతుందంటూ రేవంత్ రెడ్డి తన పోస్టు ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

English summary

Revanth Reddy has posted an interesting post on the latest transfers and promotions of IPS officers saying that Telangana, which has disappeared in the party and administration during Kalvakuntla rule.