అసమ్మతి నేతలకు రేవంత్ వార్నింగ్ - విమర్శలు చేస్తే పార్టీ బహిష్కరణ - హైకమాండ్ మద్దతు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో తన పట్టు నిరూపించుకొనేందుకు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు అసమ్మతి నేతల పైన ఉదాసీనంగా వ్యవహరించిన రేవంత్..ఇప్పుడు కఠిన నిర్ణయం ప్రకటించారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఢిల్లీలో పార్టీ నేత రాహుల్ తో సమావేశం..ఆ తరువాత చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో రేవంత్ ముందుగా పార్టీలో తనకు ఇబ్బందులు కలిస్తున్న వారి విషయంలో స్పష్టత కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక, తాజాగా పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ ఛార్జ్ మాణిక్యం ఠాకూర్ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ భవన్ లో పీసీసీ ముఖ్య నేతల సమావేశం జరిగింది.

English summary

TPCC Chief Revanth Reddy sensational decision against discent leaders in own party, warned that in any body crossed the line they will be dismissed.