రివెంజ్ టైమ్: కవితను టార్గెట్ చెయ్యటం వెనుక కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మతలబు ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి.. తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఈ పేరు తెలియని వారుండరు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు బిజెపి నుండి అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి, సీఎం కేసీఆర్ ను టెన్షన్ పెట్టి, గులాబి నేతలకు గట్టిపోటీ ఇచ్చి ఓటమిపాలైన నాయకుడు. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక సమయంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేసిన గులాబీ నేతలు ఓ రేంజ్ లో ఆడుకున్నారు. ఇక తనను టార్గెట్ చేసి తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేసిన సందర్భాలను గుర్తు చేసుకుంటున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇప్పుడు రివెంజ్ తీర్చుకునే పనిలో పడ్డారు. కెసిఆర్ ఫ్యామిలీ లోని కెసిఆర్ కూతురు కవిత ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో ఉన్నారని తనదైన శైలిలో ఆయన టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

Komatireddy Rajagopal Reddy reminded the bad campaign done against him during the munugode by-election and targeted Kavitha. KCR family is sure to go to jail, he said.