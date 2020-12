Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో దళిత స్కాలర్ రోహిత్ వేముల ఆత్మహత్య దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించిన సంగతి తెలిసిందే. పేదరిక కుటంబ నేపథ్యం నుంచి సెంట్రల్ వర్సిటీలో స్కాలర్‌గా అడుగుపెట్టిన రోహిత్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడంపై అప్పట్లో దేశవ్యాప్త ఉద్యమం జరిగింది. అన్ని యూనివర్సిటీల్లో విద్యార్థుల్లో రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరగాలంటూ నినదించారు. రోహిత్‌ది వ్యవస్థీకృత ప్రభుత్వ హత్యేనని అప్పట్లో చాలా ప్రజా సంఘాలు ఆరోపించాయి. రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరగాలంటూ అతని తల్లి వేముల రాధిక జాతీయ స్థాయిలో పోరాడారు.

రోహిత్ చనిపోయిన సుమారు ఆరేళ్ల తర్వాత వేముల రాధిక తాజాగా ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్ చేశారు. తన చిన్న కుమారుడు రాజా న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందినట్లు చెప్పారు. 'నా చిన్న కుమారుడు రాజా వేముల ఇప్పుడు న్యాయవాది అయ్యాడు. రోహిత్ చనిపోయిన ఐదేళ్ల తర్వాత మా జీవితాల్లో వచ్చిన పెద్ద మార్పుల్లో ఇదొకటి.రాజా ఇప్పుడు ప్రజల కోసం పనిచేస్తాడు. వారి హక్కుల కోసం పోరాడుతాడు. ఇది నా పే బ్యాక్ టు సొసైటీ.' అని వేముల రాధిక తన ట్వీట్ ద్వారా పేర్కొన్నారు. 'పే బ్యాక్ టు సొసైటీ' అన్నది డా.బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్ నినాదం. ఎవరైనా వ్యక్తి తాను ఏ సమాజం నుంచి ఎదిగొస్తాడో ఆ సమాజం కోసం తనవంతుగా ఏదైనా చేయాలన్నదే ఈ నినాదం ప్రధాన ఉద్దేశం.

Raja Vemula, my younger son, is now an Advocate. After 5 yrs, It's one of the major changes happened in our lives since Rohith Vemula. Adv. Raja Vemula will now work/fight for the people & their Rights in the Court of Law and it's my "Pay Back to Society". Bless him.



Jai Bhim 🙏