Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల వేళ నోట్ల కట్టలు బయటపడుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా సరైన పత్రాలు లేని కోట్ల నగదు పట్టుబడటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల సమయంలో ఎక్కడపడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పట్టుబడడం రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ప్రజలను షాక్ కు గురి చేస్తుంది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ సమీపిస్తున్న వేళ ఎక్కడికక్కడ పెద్దమొత్తంలో నగదు పట్టుబడుతుంది.

English summary

89.92 lakhs was seized in Jubilee Hills during the munugode by-election. The officials who are seizing huge amounts of illegal cash are registering cases and investigating.