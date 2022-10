ప్రతీఊరిలో పూలకళ.. మహిళల్లో లక్ష్మీకళ; సద్దుల బతుకమ్మ నేడే.. గంగమ్మ ఒడికి బతుకమ్మ!!

Telangana

తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు పట్టుగొమ్మగా నిలిచిన బతుకమ్మ ఉత్సవాలలో చివరి ఘట్టమైన సద్దుల బతుకమ్మ నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అత్యంత వైభవోపేతంగా జరగనుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికార యంత్రాంగం సద్దుల బతుకమ్మ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక ప్రతి ఊరిలోనూ పూల పండుగ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకింది. రోడ్లన్నీ తంగేడు, గునుగు, కట్ల పూలతో నిండిపోయాయి. ఎంగిలి పూల బతుకమ్మతో మొదలైన సంబరాలు నేడు సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తాయి.

Saddula Bathukamma will be celebrated today in Telangana state where flowers celebration is seen in every village. Today women will celebrate by adding Bathukamma to Gangamma's lap..