సమంత కంట కన్నీరు : నేను నీ దాన్ని- నీవు నా వాడివి : ఈ రోజు వారిద్దరికీ ప్రత్యేకమే-వైరల్..!!

టాలీవుడ్ లవ్లీ అండ్ రొమాంటిక్ కపుల్ సమంత - నాగ చైతన్య వివాహ బంధం ముగిసినట్లుగా ప్రకటించినా..అభిమానులు మాత్రం ఇంకా జీర్ణించుకోలేక పోతున్నారు. చై-సామ్‌ విడాకుల గురించి అనేక రకాల చర్చలు..ప్రచారాలు సాగినా పూర్తిగా అది వారిద్దరి వ్యక్తిగత అంశం. కలిసి ఉండాలని కోరుకున్న వారు వారిద్దరూ విడిపోయారనే నిజం నమ్మలేకపోతున్నారు. పదేళ్ల పాటు ఒకరి కోసం మరొకరు అన్నట్లుగా ఉంటూ.. ఏడేళ్ల పాటు ప్రేమించుకొని ..పెద్దల అంగీకారంతో గోవాలో అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిగింది.

English summary

After Sam and Chay were seperated, formers post that of last year is going viral on their wedding anniversary on social media.