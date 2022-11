పుట్టినరోజే విగతజీవిగా చిన్నారి హాసిని.. సత్యసాయి జిల్లా రోడ్డుప్రమాదం కొనసాగిస్తున్న విషాదం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కనగానపల్లె మండలం పర్వత దేవరపల్లి వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఒ సాఫ్ట్ వేర్ దంపతుల కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నింపిన ఘటన అందరికీ తెలిసిందే. ఆ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారి హాసిని పుట్టినరోజు నాడే విగతజీవిగా మారింది.

English summary

Hasini who has been injured in sathyasai district road accident is died on her birthday. Mother, father and grandmother died in a road accident and Hasini also died last night. last rites of Hasini on her birthday makes the relatives sad.