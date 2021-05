ఎదురింటి అబ్బాయితో ప్రేమ-అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు ఘోర అవమానం-మూడో అంతస్తు నుంచి దూకిన యువతి

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రేమ పేరుతో దగ్గరైన ఓ యువకుడు చివరకు తనను దూరం పెట్టడంతో పాటు చంపేస్తానని బెదిరింపులకు దిగుతుండటంతో ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. అపార్ట్‌మెంటులోని మూడో అంతస్తు నుంచి దూకడంతో తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చేరింది. ప్రస్తుతం బాధితురాలి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు ఆమె తండ్రి తెలిపారు. సికింద్రాబాద్‌లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

English summary

A young woman tried to commit suicide after a man cheated her in the name of love. She was hospitalized with serious injuries after jumping from the third floor of the apartment.Incident took place in Secunderabad on May 27th.