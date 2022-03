తెలంగాణాలో ప్రశాంత్ కిషోర్ టీమ్ సర్వేలో సంచలన విషయాలు; ఎన్నికలొస్తే.. టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రకంపనలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం రంగంలోకి దిగిన ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంక్షేమ పథకాలు, కెసిఆర్ పాలన తీరుపై ప్రజల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునే సర్వేలను మొదలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో పీకే టీం చేస్తున్న సర్వేలు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే టిఆర్ఎస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉండబోతుంది అన్న ఆసక్తికర విషయాలు ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం నిర్వహిస్తున్న సర్వేలో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

English summary

Sensational things are coming to light in the Prashant Kishor team survey in Telangana. PK, who is conducting a total of 22 types of surveys, is currently conducting a survey on what will happen if elections come, which will create a stir in the TRS party..