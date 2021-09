తెలంగాణ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17-విమోచనమా,విలీనమా,విద్రోహమా-ఎందుకీ భిన్నాభిప్రాయాలు...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

సెప్టెంబర్ 17... తెలంగాణ చరిత్ర కీలక మలుపు తిరిగినరోజు. ఆనాటి భారత ప్రభుత్వ సైనిక చర్య ద్వారా స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉన్న తెలంగాణ భారతదేశంలో భాగమైన రోజు. అయితే ఈ సైనిక చర్య ప్రజామోదమా.. కాదా అనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.అందుకే సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ విమోచనమా.. విలీనమా లేక విద్రోహమా అన్న దానిపై ఇప్పటికీ ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక్కో రాజకీయ పార్టీ దీన్ని ఒక్కోలా అభివర్ణిస్తూనే ఉంది. బీజేపీ దీన్ని విమోచన దినంగా పాటిస్తుంటే కాంగ్రెస్,టీజేఎస్ విలీన దినంగా,కమ్యూనిస్టులు విద్రోహం దినంగా పాటిస్తున్నారు. ఇక అధికార టీఆర్ఎస్.. సెప్టెంబర్ 17 జోలికే వెళ్లట్లేదు.

English summary

September 17 is a key turning point in the history of Telangana. It was a day when Telangana became an independent state through the military action of the then Indian government. However, there are differences of opinion as to whether this military action happened with peoples acceptency or not.