వైఎస్ షర్మిలకు ఊహించని షాక్ .. రేపు నిరుద్యోగ దీక్ష కోసం తమ ఇంటికి రావొద్దంటూ విజ్ఞప్తి

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యం తీసుకు వస్తానని రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేసిన వైయస్సార్ తనయ , వైయస్ జగన్ సోదరి వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి షర్మిలకు వరుసగా షాక్ లు తగులుతున్నాయి. ఒకపక్క పార్టీలో కీలక నేతలు ఒక్కొక్కరుగా పార్టీని వీడి రాజీనామాల బాటలో పడుతుంటే, మరోపక్క వైయస్ షర్మిలకు ప్రజల నుంచి కూడా ఊహించని షాక్ లు తగులుతున్నా యి.

Sharmila will going to do an unemployment hunger strike tomorrow in Manchiryala district's Dandepalli mandal Lingapur. This time YS Sharmila received an unexpected shock. the father of the unemployed youth who is recently died has appealed to ys Sharmila not to come to their house for the protest. With this, the YSRTP leaders are in dilemma. Unemployed Naresh's father denied Sharmila's arrival to his home.