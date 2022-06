అమ్నీషియా పబ్ అత్యాచారకేసులో షాకింగ్ విషయాలు .. పబ్ లోకి వెళ్ళేముందే కార్లో కండోమ్ ప్యాకెట్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జూబ్లీహిల్స్ ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలిక అత్యాచార కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. ఈ కేసులో అనేక షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం ప్రీ ప్లాన్డ్ అని పోలీసుల ఎదుట నిందితులు ఒప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Shocking things are coming to light in the Amnesia Pub Minor gang rape case. During the investigation, the police found that there were condom packets in the car before the accused going into the pub.