తెలంగాణా యూనివర్సిటీలలో అధ్యాపకుల కొరత; 3వేలకు పైగా ఖాళీలు, భర్తీకై ఎదురుచూపులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలను అధ్యాపకుల కొరత వేధిస్తోంది. ఉన్నత విద్య ప్రమాణాలతో అత్యుత్తమ విద్యాబోధన కొనసాగించాల్సిన యూనివర్సిటీలు ఫ్యాకల్టీ లేమితో సతమతమవుతున్నాయి.అధ్యాపకుల పోస్టులను భర్తీ చేయకపోవడంతో యూనివర్సిటీలలో విద్యాప్రమాణాలు దిగజారిపోతున్నాయి. నేషనల్ అసెస్‌మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ కమిటీ (NAAC) A+ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినప్పటికీ, కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు తగినంత ఫ్యాకల్టీ లేని కారణంగా ఇబ్బందుల మధ్య నడుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ సంస్థలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మరియు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలతో సహా 3000 కంటే ఎక్కువ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి.

English summary

Universities in the state of Telangana are plagued by a shortage of faculty. With more than 3,000 vacancies, the unemployed are waiting to be replaced.