సిద్దిపేట కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవంలో ఊహించని ఘటన-సీఎం కేసీఆర్ కాళ్లకు నమస్కరించిన కలెక్టర్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సిద్దిపేట జిల్లా పర్యటనలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. సీఎం కేసీఆర్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రామిరెడ్డి ఆయన కాళ్లకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఇలా ముఖ్యమంత్రి కాళ్లకు మొక్కడమేంటన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కలెక్టర్ తాను జిల్లా పరిపాలనా అధికారి అన్న విషయం మరిచిపోయి ఓ రాజకీయ నేతలా వ్యవహరిస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

సిద్ధిపేటలో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం కేసీఆర్

English summary

An interesting incident took place during the visit of Telangana Chief Minister KCR Siddipet to the district. District Collector Venkatrama reddy bowed at cm feet and took blessings at the inauguration of the Collectorate office.