మౌనం కొన్ని సార్లు వ్యూహాత్మకమైతే కొన్ని సార్లు ప్రమాదం.!రాహుల్,అమిత్ షా అంశంలో కేసీఆర్ నైజం ఏంటి?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాజకీయాలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. కొత్త నీరు ప్రవహిస్తే పాత నీరు వెళ్లిపోతుంది అన్నట్టు కొత్త తరాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త రాజకీయ నేతలు ఉద్బవిస్తుంటాయి. మారుతున్న కాలంతో పాటు అభిప్రాయాలను మార్చుకొని ప్రజల ఆలోచనా విధానాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించే వాడే రాజకీయ చాణక్యం నెరపగడని అనేక సందర్బాలు నిరూపించాయి. రాజకీయాల్లో ఓ టాస్క్ విజయవంతంగా ముగించాం మరో టాస్క్ తో పనిలేదనే వ్యవహారం స్వల్పకాలిక ప్రయోజనాలిస్తాయి తప్ప దీర్గకాలిక ప్రయోజనాలు అందించవు అనే చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

The issue of silence of Telangana CM Chandrasekhar Rao is not good in all cases. The people of Telangana are questioning why cm Kcr keeping silent without responding at the right time.