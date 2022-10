అప్పుడు ఎలుకలు.. ఇప్పుడు పాములు.. వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఏందబ్బా ఇది!!

Telangana

వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రి ఇప్పుడు నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంది. గతంలో ఎలుకలు పేషెంట్ ను కొరికిన ఘటన వెలుగులోకి రాగా తాజాగా ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో పాముల కలకలం రేగింది. ఇటీవల వారం రోజుల క్రితం ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో పాము కనిపించిన ఘటన మరచిపోక ముందే మళ్ళీ తాజాగా మరో పాము పేషెంట్ లను ఆందోళనకు గురి చేసింది.

English summary

A snake has again created a stir at Warangal MGM Hospital. Before we forget the incident of a snake entering the fever ward a week ago, a snake entered the neuro ward recently. MGM Hospital has been in the news ever since rats bit a patient in the past.