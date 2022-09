లక్షల్లో జీతం ఇస్తామని నిరుద్యోగులకు ఎర.. కోట్లు దండుకుని ఓ కేటుగాడు వేశాడు టోకరా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మోసపోయే వాళ్ళు ఉన్నంత కాలం మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. తాజాగా హైదరాబాద్లో నిరుద్యోగంతో ఇబ్బందిపడుతూ ఉద్యోగం కోసం నిరీక్షిస్తున్న నిరుద్యోగుల అవసరాలను ఆసరాగా తీసుకున్న ఓ కేటుగాడు ఉద్యోగాల పేరుతో భారీ మోసానికి తెరతీశాడు. లక్షల రూపాయల జీతాలతో ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పి, నిరుద్యోగుల నుండి కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసి మోసం చేశాడు. చివరకు మోసపోయానని గుర్తించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో సదరు కేటుగాడి వ్యవహారం బయటకు వచ్చింది.

English summary

An incident took place in Madhapur, Hyderabad, where a fraudster who lured the unemployed with the promise of salary in lakhs and extorted crores of rupees with the name of danyon software company.