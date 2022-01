Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఓ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి భార్య, కుమార్తె తో సహా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. మృతుల నుదుట పెద్ద బొట్లు, దేవుని గదిలో పటాలు చిందరవందరగా పడి ఉండడంతో ఈ మృతిపై పలు అనుమానాలు సైతం వ్యక్తమవుతున్నాయి.

English summary

Tragedy in Sangareddy district with the Suicide of a software employee’s family. Suspicions on suicides with The photos in God's room are cluttered, with large blobs on the forehead.