బీజేపి కుట్రలను తిప్పికొడతాం.!కక్ష్యసాధింపు రాజకీయాలకు సోనియా గాంధీ భయపడదన్న ఉత్తమ్.!

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నెహ్రూ-గాంధీ కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని నిరాధార ఆరోపణలతో కుట్ర పూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని టీపీసీసీ మాజీ అధ్యక్షులు ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విమర్శించారు. అందుకు నిరసనగా ఈ నెల 21, 22 తేదీల్లో జరిగే దేశవ్యాప్త నిరసనలో పాల్గొనాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఈడీ పంపిన సమన్లకు ప్రతిస్పందనగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ జూలై 21న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయానికి వెళ్లనున్నారని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు.

Former president of TPCC, MP Uttam Kumar Reddy has criticized the BJP government at the Center for targeting the Nehru-Gandhi family and making baseless allegations. In protest, Uttam Kumar Reddy has called upon the party workers to participate in the nationwide protest on 21st and 22nd of this month.