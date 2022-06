కాంగ్రెస్ లో చేరికలతుఫాన్ రాబోతోందా? రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్ అదేనా? జోరుగా చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొద్దికొద్దిగా పుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. పార్టీలోకి చేరికలతో పార్టీలో కొత్త జోష్ ను తీసుకురావడానికి తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఖమ్మం జిల్లా నుండి ఇద్దరు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడంతో పాటు, దివంగత పీజేఆర్ కుమార్తె, ఖైరతాబాద్ కార్పొరేటర్ విజయ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టి కాంగ్రెస్ పార్టీపై కేంద్రీకృతమైంది.

English summary

There will be an interesting discussion on Revanth reddy master plan with the remarks made that a storm of inclusions is coming in the Congress. Revanth Reddy shocked the TRS and BJP by defecting key leaders to Congress..